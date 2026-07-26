Vlada produžila smanjenje akciza na naftne derivate za još nedelju dana

Vlada Srbije još jednom je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara za litar. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20 odsto bilo je na snazi 20. do 26. jula, odnosno ističe danas, dok je smanjenje od 10 procenata važilo od 13. do 19. jula. Odluka, kako navodi RTS, predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih