Vozilo uletelo u masu ljudi na Paradi ponosa u Berlinu, ima povređenih

Danas pre 5 sati  |  A. M.
Vozilo uletelo u masu ljudi na Paradi ponosa u Berlinu, ima povređenih

Nekoliko osoba je povređeno danas na Paradi ponosa u Berlinu, nakon što je vozilo uletelo u masu ljudi u centru grada, saopštila je policija.

Policija je navela da je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim i pozvala građane da izbegavaju taj deo grada. Povređenima se ukazuje pomoć u blizini parka Tirgarten, gde se incident dogodio, dodala je policija. Godišnja Parada ponosa u Berlinu je otkazana. „Verujemo da je jedno vozilo ušlo u park Tirgarten, udarilo više osoba i povredilo ih“, objavila je policija na društvenim mrežama, a preneo BBC. NOW – Car rams through crowd at Christopher Street Day (CSD)
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