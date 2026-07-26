Uhapšen muškarac koji je pretio Vučiću na društvenim mrežama objavio uznemirujući snimak

Dnevnik pre 24 minuta
Uhapšen muškarac koji je pretio Vučiću na društvenim mrežama objavio uznemirujući snimak

Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca osumnjičenog da je putem društvenih mreža uputio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Kako se navodi, osumnjičeni je na društvenim mrežama objavio video-snimak na kojem, držeći veliki nož, preti predsedniku Vučiću odsecanjem glave. Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Telegraf
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