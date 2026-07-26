(Uživo) Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu: Derbi je u Ljutice Bogdana, poznati sastavi

Dnevnik pre 32 minuta
(Uživo) Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu: Derbi je u Ljutice Bogdana, poznati sastavi

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije.

Sastavi Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović Vojvodina u ovaj duel ulazi posle odlaska Miroslava Tanjge sa mesta šefa stručnog štaba. Ekipu protiv Crvene zvezde vodi Predrag Kandić. Oba tima u ovaj derbi ulaze posle utakmica na evropskoj sceni. Vojvodina je poražena od
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Bukari počinje! Dunđerski na klupi Vojvodine

UŽIVO: Bukari počinje! Dunđerski na klupi Vojvodine

Sport klub pre 22 minuta
(Sastavi) crvena Zvezda planira da samelje vojvodinu: Crveno-beli žele da pokažu da potvrde da je prošle sezone bila samo…

(Sastavi) crvena Zvezda planira da samelje vojvodinu: Crveno-beli žele da pokažu da potvrde da je prošle sezone bila samo anomalija!

Hot sport pre 48 minuta
Crno-beli gledaju ka bivšem SSSR: Srbin preti, Litvanci odložili

Crno-beli gledaju ka bivšem SSSR: Srbin preti, Litvanci odložili

Sport klub pre 7 minuta
Uživo, Crvena zvezda - Vojvodina: Miroslav otišao, Siniša Tanjga nije ni u protokolu

Uživo, Crvena zvezda - Vojvodina: Miroslav otišao, Siniša Tanjga nije ni u protokolu

Mondo pre 48 minuta
Zvezda protiv Vojvodine na Marakani u derbiju 2. kola Superlige Srbije

Zvezda protiv Vojvodine na Marakani u derbiju 2. kola Superlige Srbije

Nova pre 37 minuta
Crvena zvezda - Vojvodina: Derbi na Marakani, Novosađani bez Tanjge protiv šampiona!

Crvena zvezda - Vojvodina: Derbi na Marakani, Novosađani bez Tanjge protiv šampiona!

Kurir pre 37 minuta
Prenos, Crvena zvezda - Vojvodina! Sastavi: Bukari počinje, nema Siniše Tanjge! Evropski derbi na Marakani!

Prenos, Crvena zvezda - Vojvodina! Sastavi: Bukari počinje, nema Siniše Tanjge! Evropski derbi na Marakani!

Večernje novosti pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVojvodinaSuperligaderbi

Sport, najnovije vesti »

Srpski dubl skul doveslao do bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Srpski dubl skul doveslao do bronzane medalje na Svetskom prvenstvu za mlađe seniore

Danas pre 17 minuta
UŽIVO: Bukari počinje! Dunđerski na klupi Vojvodine

UŽIVO: Bukari počinje! Dunđerski na klupi Vojvodine

Sport klub pre 22 minuta
(Sastavi) crvena Zvezda planira da samelje vojvodinu: Crveno-beli žele da pokažu da potvrde da je prošle sezone bila samo…

(Sastavi) crvena Zvezda planira da samelje vojvodinu: Crveno-beli žele da pokažu da potvrde da je prošle sezone bila samo anomalija!

Hot sport pre 48 minuta
Poslali mejl sa dve jasne reči: Dubai krenuo po Vokapa poslednji put!

Poslali mejl sa dve jasne reči: Dubai krenuo po Vokapa poslednji put!

Hot sport pre 7 minuta
Generalni sekretar se oglasio: Pozdravio nove članove Borda ISF!

Generalni sekretar se oglasio: Pozdravio nove članove Borda ISF!

Hot sport pre 48 minuta