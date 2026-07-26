(Uživo) Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu: Derbi je u Ljutice Bogdana, poznati sastavi

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u derbiju drugog kola Superlige Srbije.

Sastavi Crvena zvezda: Mateus – Seol, Eraković, Gudelj, Tiknizijan – Elšnik, Abu Fani – Bukari, Kostov, Ivanić – Duarte Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Sukačev - Petrović, Đakovovac - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović Vojvodina u ovaj duel ulazi posle odlaska Miroslava Tanjge sa mesta šefa stručnog štaba. Ekipu protiv Crvene zvezde vodi Predrag Kandić. Oba tima u ovaj derbi ulaze posle utakmica na evropskoj sceni. Vojvodina je poražena od