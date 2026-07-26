Vatrena neman kod Valensije van kontrole, evakuisano 16.000 ljudi, vatrogasci i vojska na terenu

Požar kod Valj d'Uiksu, kod Valensije, na istočnoj obali Španije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi, izjavili su danas zvaničnici.

Požar se nekontrolisano širi i stigao je do prirodnog parka Sijera de Espadan, prenosi Pais. Vatra je izbila u jednom naselju Valj d'Uiksu, u zoni uz samu planinu, a tokom dana se brzo širila zbog jakih udara zapadnog vetra, koji je duvao brzinom većom od 50 kilometara na sat, izuzetne suše i visokih temperatura. -Požar i dalje nije pod kontrolom - izjavila je sinoć gradonačelnica Valja d'Uiksoa Tanija Banos u video-poruci objavljenoj na gradskim društvenim