Bagei: Posrednici razmenjuju poruke između Teherana i Vašingtona

Euronews pre 1 dan  |  Autor: Tanjug
Bagei: Posrednici razmenjuju poruke između Teherana i Vašingtona

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da posrednici, uključujući Pakistan i Katar, razmenjuju poruke između Teherana i Vašingtona, ali da prioritet Irana ostaje odbrana njegovog suvereniteta dok je pod napadom.

Bagei je za austrijsku televiziju ORF rekao da je Iran ispunio svoju obavezu iz memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama, da obezbedi bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz u roku od 30 dana, ali da su SAD pokrenule nove napade pre isteka tog roka, koristeći navodne brodske incidente kao izgovor, prenosi Al Džazira. On je kazao da je to treći put u poslednjih godinu dana da je iranska diplomatija "izdana" napadima koji su počinjali tokom
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