Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Brandenburška kapija osvetljena u duginim bojama nakon terorističkog napada

Brandenburška kapija u Berlinu, koja se nalazi blizu mesta gde se tokom održavanja parade ponosa u subotu dogodio teroristički napad u parku Tirgarten, danas je osvetljena duginim bojama, koje često kao svoj simbol koriste LGBT grupe.

Reči "Berlin, grad slobode" takođe su projektovane na kultnu znamenitost glavnog grada Nemačke, a Brandenburška kapija je bila bila mesto okupljanja stanovnika Berlina tokom celog dana, prenosi Skaj njuz. Abdula Balut, za koga je saopšteno da je nemački državljanin libanskog porekla, osumnjičen je da je vozio kombi kojim je juče uleteo u gomilu ljudi u berlinskom parku Tirgarten, blizu festivalskog prostora na kome je održavan drugi dan parade ponosa, koja je
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