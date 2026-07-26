Članica NATO-a za dva dana oborila dva drona: Poruka Moskve ili slučajnost?

Rumunske vlasti saopštile su da je Rumunija drugi dan zaredom oborila dron koji je narušio njen vazdušni prostor.

Politikolog Aleksandar Stanković i novinar Nikola Miković ocenili su za Euronews Srbija da ovakvi incidenti nisu presedan i da su se slični slučajevi dešavali i ranije. Za četiri i po godine rata u Ukrajini javnost se manje-više navikla na povremene upade, najverovatnije ruskih, dronova na teritoriju država članica NATO-a, zbog čega Rumunija nije ni prva, niti će verovatno biti poslednja zemlja u kojoj se to dogodilo, ocenio je Aleksandar Stanković. "U početku su,