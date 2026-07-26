Članica NATO-a za dva dana oborila dva drona: Poruka Moskve ili slučajnost?

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Članica NATO-a za dva dana oborila dva drona: Poruka Moskve ili slučajnost?

Rumunske vlasti saopštile su da je Rumunija drugi dan zaredom oborila dron koji je narušio njen vazdušni prostor.

Politikolog Aleksandar Stanković i novinar Nikola Miković ocenili su za Euronews Srbija da ovakvi incidenti nisu presedan i da su se slični slučajevi dešavali i ranije. Za četiri i po godine rata u Ukrajini javnost se manje-više navikla na povremene upade, najverovatnije ruskih, dronova na teritoriju država članica NATO-a, zbog čega Rumunija nije ni prva, niti će verovatno biti poslednja zemlja u kojoj se to dogodilo, ocenio je Aleksandar Stanković. "U početku su,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora

Danas pre 1 sat
Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora, Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora, Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

N1 Info pre 1 sat
Treća akcija u nekoliko dana: Rumunski lovac F-16 opet oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Treća akcija u nekoliko dana: Rumunski lovac F-16 opet oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Telegraf pre 1 sat
Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Insajder pre 2 sata
Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora: Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora: Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

Nedeljnik pre 1 sat
Drama u komšiluku: Lovac F-16 na delu, oglasilo se Ministarstvo odbrane

Drama u komšiluku: Lovac F-16 na delu, oglasilo se Ministarstvo odbrane

Večernje novosti pre 2 sata
Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaAleksandar StankovićRumunijaDronPresek

Svet, najnovije vesti »

Obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom: Juta upozorava putnike iz Srbije da će duže čekati

Obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom: Juta upozorava putnike iz Srbije da će duže čekati

N1 Info pre 16 minuta
UNESCO uvrstio grčki Olimp i drevne japanske prestonice na listu svetske baštine Novo

UNESCO uvrstio grčki Olimp i drevne japanske prestonice na listu svetske baštine Novo

REUC pre 11 minuta
Devojka (26) poginula u jezivom udesu: Motorom ušla u krivinu, prešla u suprotnu traku, pa podletela pod dva automobila

Devojka (26) poginula u jezivom udesu: Motorom ušla u krivinu, prešla u suprotnu traku, pa podletela pod dva automobila

Blic pre 11 minuta
(Video) Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na planini Elbrus, dvoje preživelo

(Video) Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na planini Elbrus, dvoje preživelo

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Papa: Zaustavite napade na Bliskom istoku i ponovo otvorite prostor za dijalog

Papa: Zaustavite napade na Bliskom istoku i ponovo otvorite prostor za dijalog

Euronews pre 1 minut