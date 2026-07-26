Incident u Beogradu: Autobus se otkačio tokom šlepanja i udario u tramvaj

Jutros oko 07.30 autobus koji je bio prikačen za šlep kamion otkačio se sa gvozdene rude i udario u tramvaj, saznaje Tanjug u MUP.

Kako je Tanjugu rečeno autobus privatnog prevoznika koji je šlepovan kamionom otkačio se, krenuo unazad i udario u tramvaj koji je bio na stanici. Nedugo nakon udesa na lice mesta je stigla ekipa Hitne pomoći koja je konstatovala da nije bilo povređenih. Nakon ove nezgode je obustavljen tramvajski saobraćaj na linijama 5, 6, 7 i 14, a policija obavlja uviđaj nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.