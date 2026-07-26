Jemenski premijer: Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Jemenski premijer: Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Jemenski premijer Šaja Mohsen el Zindani izjavio je danas da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove, koji predstavljaju pretnju po bezbednost na Crvenom moru, pokazuju da Huti sprovode iransku agendu.

El Zindani je u objavi na platformi X rekao da napadi ugrožavaju slobodu plovidbe, remete globalne lance snabdevanja i trgovine, i potkopavaju regionalne i međunarodne mirovne napore Ujedinjenih nacija. "Zaštita slobode plovidbe i pomorske bezbednosti je kolektivna odgovornost", rekao je jemenski premijer, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da zauzme čvršći stav kako bi sprečila napade Huta, i kako bi suzbila izvore koji ih podržavaju. El Zindani je naglasio da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Americi je samo potreban predah - nije moguće da se slomi volja naroda

Americi je samo potreban predah - nije moguće da se slomi volja naroda

Sputnik pre 1 sat
Iran: Ni Amerikancima nije jasna strategija Vašingtona; Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe

Iran: Ni Amerikancima nije jasna strategija Vašingtona; Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe

RTS pre 1 sat
Netanjahu: Naravno da nameravam da idem u Njujork, obratiću se iz sedišta UN i govoriti istinu

Netanjahu: Naravno da nameravam da idem u Njujork, obratiću se iz sedišta UN i govoriti istinu

Newsmax Balkans pre 2 sata
Iran: ubijeno više od 200 američkih vojnika, broj ranjenih mnogo veći

Iran: ubijeno više od 200 američkih vojnika, broj ranjenih mnogo veći

Politika pre 2 sata
Izraelski premijer najavio dolazak u Njujork i odbacio optužbe Međunarodnog krivičnog suda

Izraelski premijer najavio dolazak u Njujork i odbacio optužbe Međunarodnog krivičnog suda

Politika pre 4 sati
Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela u Generalnoj skupštini UN

Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela u Generalnoj skupštini UN

Euronews pre 4 sati
Nova eskalacija: "Huti rade po nalogu Irana"

Nova eskalacija: "Huti rade po nalogu Irana"

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jemenpremijerhuti

Svet, najnovije vesti »

U ruskom napadu u Černigovu dve osobe poginule, 25 povređeno

U ruskom napadu u Černigovu dve osobe poginule, 25 povređeno

Danas pre 3 minuta
„Racionalan odgovor Iranaca na izbor između lošeg i još goreg“: Šta je u osnovi „delotvornosti“ doktrine Islamske Republike…

„Racionalan odgovor Iranaca na izbor između lošeg i još goreg“: Šta je u osnovi „delotvornosti“ doktrine Islamske Republike

Danas pre 2 sata
Kubanski predsednik: Amerika hoće da preuzme Kubu

Kubanski predsednik: Amerika hoće da preuzme Kubu

Danas pre 2 sata
„Pre ili kasnije…“: Putin prognozira da će Ukrajina izgubiti svoje zapadne teritorije

„Pre ili kasnije…“: Putin prognozira da će Ukrajina izgubiti svoje zapadne teritorije

Danas pre 1 sat
Izrael će dozvoliti međunarodnim snagama ulazak u Pojas Gaze

Izrael će dozvoliti međunarodnim snagama ulazak u Pojas Gaze

Danas pre 2 sata