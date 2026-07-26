Letnji špic na putevima: Pojačan saobraćaj i pljuskovi mogu usporiti vozače, evo gde su gužve

Drugog dana vikenda očekuje se nastavak letnjeg špica, ali i nešto nepovoljnije uslove na putevima, navodi se u saopštenju AMSS.

Iako se saobraćajni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope kreće nesmanjenim intenzitetom, vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana očekuju se povremeni pljuskovi koji lokalno mogu da budu praćeni jačim padavinama, pa se vozači moraju da pripreme za mestimično mokre i klizave kolovoze, ali i za nagle promene vidljivosti na putu. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji