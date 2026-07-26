Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela u Generalnoj skupštini UN

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da planira da prisustvuje zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku i odbacio optužbe protiv njega pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC), tvrdeći da su postupci tog suda zasnovani na, kako je rekao, "lažnim optužbama" i političkim motivima. "Naravno da nameravam da dođem u Njujork. Pojavljivao sam se gotovo svake godine tokom svog mandata, osim kada su postojali bezbednosni razlozi",