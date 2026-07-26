"Od tuge preko besa, do otpora": Hiljade ljudi u Berlinu odaju počast žrtvama napada na Prajd

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
"Od tuge preko besa, do otpora": Hiljade ljudi u Berlinu odaju počast žrtvama napada na Prajd

Više hiljada ljudi okupilo se danas ispred Brandenburške kapije u Berlinu kako bi odali počast žrtvi i povređenima u napadu na Paradu ponosa, saopštili su organizatori, dok policija navodi da je skup prvobitno bio prijavljen za oko 600 učesnika.

Prema proceni reportera javnog servisa za nemačke pokrajine Berlin-Brandengurg RBB na licu mesta, na skupu je trenutno nekoliko hiljada ljudi, dok organizatori navode da je prisutno do 10.000 učesnika. Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi "Voleo bih da možete da vidite koliko nas je ovde. Bes i zajedništvo su naše najveće oružje i moramo da ih koristimo u ovim vremenima više nego ikada ranije", rekao je jedan od članova iz organizacionog tima preko mikrofona, navodeći da su
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