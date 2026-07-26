Planina Olimp na listi UNESKO-a: Mitski dom grčkih bogova dobio svetsko priznanje

UNESKO je danas saopštio da je grčka planina Olimp uvrštena na Listu svetske baštine.

Odluka je doneta na 48. zasedanju Komiteta za svetsku baštinu, koje se održava u Busanu u Južnoj Koreji i traje do 29. jula, prenosi Katimerini. Olimp je priznat kao prirodno i kulturno dobro od izuzetne univerzalne vrednosti za čovečanstvo i time je zvanično postao lokalitet Svetske baštine UNESKO-a. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simbolične vrednosti ovog znamenitog grčkog planinskog