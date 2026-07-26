Požar u Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara: U gašenju učestvuje i "Super puma" MUP-a (video)

Euronews pre 8 sati  |  Autor: Tanjug
Požar u Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara: U gašenju učestvuje i "Super puma" MUP-a (video)

U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara jutros je izbio je požar koji gasi 13 vatrogasaca - spasilaca sa šest vozila, kao i osam članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Vatrogasci su na mesto požara stigli iz Vrsca, Panceva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara. Prema nezvaničnim saznanjima Sektroa, požar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od pet hektara, a jak vetar otežava gašenje vatrene stihije. Zbog toga se u akciju gašenja uključuje i helikopter "Super puma" Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da nema ugroženih objekata, kao ni povređenih osoba.
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