Tajfun Noul izazvao haos na jugu Kine: Evakuisano više od 70.000 ljudi, proglašen najviši nivo upozorenja na poplave

Više od 715.000 ljudi u kineskoj provinciji Guangdong danas je evakuisano zbog udara tajfuna Noul koji je pogodio južnu obalu Kine donoseći snažne udare vetra i obilne padavine zbog čega je proglašen najviši nivo upozorenja na bujične poplave.

Noul, najjači tajfun koji je ove godine do sada pogodio Kinu, stigao je do kopna u okrugu Huidong u provinciji Guangdong oko 3.50 časova po lokalnom vremenu, saopštile su kineske vlasti. Tanjug/AP/Lu Hanxin Očekuje se da će oluja tokom naredna dva dana doneti obilne do ekstremno obilne padavine velikom delu juga Kine, nakon što su područja Guangdonga i Hongkonga pogođena vetrovima olujne jačine. Kineske vlasti proglasile su najviši stepen upozorenja za bujične