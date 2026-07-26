Uživo: Rat u Ukrajini Rusija i Ukrajina razmenjuju udare: Žrtve u Gorlovki i Zaporožju, Zelenski izneo nove podatke

Rat u Ukrajini traje 1.614 dana. U Zaporoškoj oblasti je nedelja, 26.jul proglašen Danom žalosti, zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki, saopštio je regionalni guverner Jevgen Balicki. Ukrajinske oružane snage izvele su u petak napade dronovima na turističke kampove u Kirilivki, u Zaporoškoj oblasti, u kojima je prema poslednjim izveštajima poginulo 12 ljudi, među kojima ima i dece. Ruska vojska napala je ukrajinske vojne ciljeve u Čornomorsku, saopštilo je