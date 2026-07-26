Veliki požar nedaleko od obilaznice oko Rima izazvao poremećaj u saobraćaju

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Veliki požar nedaleko od obilaznice oko Rima izazvao poremećaj u saobraćaju

Veliki požar koji je danas izbio u blizini obilaznice u južnom delu Rima, u oblasti Laurentina, izazvao je poremećaj u saobraćaju i veliku saobraćajnu gužvu u tom delu italijanskog glavnog grada, a više automobila je evakuisano sa lica mesta.

U gašenju požara učestvuju i tri helikoptera, koji pomažu vatrogascima koji su na terenu, prenosi Ansa. Zbog požara na južnoj obilaznici oko Rima za saobraćaj je zatvoreno više ulica a nekoliko lokalnih policijskih patrola duž autoputa Laurentina reguliše saobraćaj. U oblasti Laurentina nalazi se poslednja južna stanica na liniji metroa kao i autobuska stanica na kojoj mnogi regionalni i gradski autobusi počinju i završavaju svoje linije.
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