Vernici na slavi manastira kod Prizrena: Kosovska policija pretresala svakog na ulazu u portu

U manastiru Svetih arhangela kod Prizrena danas je u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanjem slavskog kolača obeležena slava - Sveti Arhangel Gavrilo, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike.

Liturgiju je služio mitropolit raško - prizrenski Teodosije, koji je u svojoj besedi poručio da reč "Bog je sila moja" i danas drži Srbe na našem svetom Kosovu i Metohiji i istakao da ono što je Božije ne može proći niti ljudi mogu uništiti. "Toga treba da budemo stalno svesni. I ove svetinje koje smo od Boga preko naših blagovernih kraljeva i careva i vladara i arhiepiskopa i patrijaraha primili u nasleđe, u kojima se molimo, to je Božije i niko nam to oteti ne