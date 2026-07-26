Režimski tabloidi ponovo targetiraju sudiju Kseniju Marić

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Režimski tabloidi ponovo targetiraju sudiju Kseniju Marić

Ovog puta jer je, kako pišu, „odbila da donese naredbu za pretres stana Saše Stojanovića iz okoline Kragujevca koji je ranije danas uhapšen“ jer je, navodno uputiopretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

Sutkinja Višeg suda u Beogradu, Ksenija Marić, našla se na meti tabloida i pre godinu dana, kada je odbila da odredi pritvor za 12 studenata koji su protestovalitražeći izbore. Tužilaštvo ih je teretilo za navodni napad na pripadnike MUP-a i za navodni pokušaj nasilnog rušenja ustavnog poretka. Sutkinja je tada nazivana „žutom“. Tabloidi je danas nazivaju „blokaderkom“ i objavljuju njene privatne fotografije sa letovanja. S druge strane, Sindikat sudske vlasti,
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