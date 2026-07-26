(Poluvreme) Gorela Marakana u četiri minuta: Zvezda povela 2:0, Vojvodina vratila neizvesnost!

Bukari i Kostov pogodili su za crveno-bele, ali je Mulahusejnović smanjio rezultat i najavio uzbudljiv nastavak derbija.

Crvena zvezda vodi protiv Vojvodine rezultatom 2:1 posle prvih 45 minuta derbija drugog kola Superlige Srbije na stadionu „Rajko Mitić“. Crveno-beli su sredinom prvog poluvremena za samo četiri minuta uspeli da steknu dva gola prednosti, ali se novosadski tim nije predao. Nardin Mulahusejnović je u 32. minutu smanjio rezultat i vratio potpunu neizvesnost pred nastavak utakmice. Prvi pogodak viđen je u 15. minutu, posle duge i strpljivo građene akcije domaćeg tima.