Prati oba večita rivala: Vildoza između starih emocija i novog početka!

Argentinac je priznao da redovno gleda Zvezdu, dok je tokom sezone detaljno komentarisao i igre Partizana.

Luka Vildoza je potpisao, za Partizan ali jedan detalj sa njegovog Instagram profila nije promakao navijačima dva najveća srpska kluba. Argentinac, naime, i dalje prati zvanične naloge oba večita rivala – i crno-belih i Crvene zvezde. Partizan je u nedelju potvrdio dolazak iskusnog beka, koji se posle epizoda u Panatinaikosu, Olimpijakosu i Virtusu vratio u Beograd. Vildoza će sada obući dres najvećeg rivala kluba u kojem je tokom sezone 2022/23 pružao neke od