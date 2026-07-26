Drama u Berlinu: Osumnjičeni za napad na Prajd ubijen tokom policijske akcije

Muškarac za kojeg nemačke vlasti sumnjaju da je odgovoran za napad tokom Parade ponosa u Berlinu ubijen je u policijskoj intervenciji nekoliko sati nakon incidenta.

Prema informacijama koje su saopštili istražni organi, osumnjičeni je lociran u berlinskoj četvrti Špandau, gde je usledila akcija njegovog privođenja. Tokom susreta sa policijom, navodno je krenuo ka službenicima sa hladnim oružjem, zbog čega su policajci upotrebili vatreno oružje. Uprkos pokušajima lekara da ga spasu, preminuo je na mestu događaja. Napad se dogodio tokom završnice Parade ponosa, kada je kombi uleteo među okupljene građane. Jedna osoba je izgubila