Vanredno stanje na jugu Kine: Stotine hiljada ljudi napustile domove zbog tajfuna

IndeksOnline pre 3 sata
Vanredno stanje na jugu Kine: Stotine hiljada ljudi napustile domove zbog tajfuna

PEKING – Više od 715.000 stanovnika kineske provincije Guangdong evakuisano je nakon što je tajfun Noul pogodio južni deo zemlje, donoseći snažne vetrove i obilne padavine koje su izazvale visok rizik od bujičnih poplava.

Prema saopštenju kineskih vlasti, tajfun je na kopno stigao u ranim jutarnjim satima u okrugu Huidong, sa vetrovima olujne jačine. Meteorolozi upozoravaju da će se nepovoljni vremenski uslovi zadržati i narednih dana, uz očekivane obilne do ekstremno obilne padavine u većem delu južne Kine. Zbog opasnosti od poplava i klizišta, u više područja proglašen je najviši stepen upozorenja, dok su lokalne službe raspoređene na terenu kako bi pružile pomoć stanovništvu i
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