AMSS: I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic

Insajder pre 32 minuta  |  Beta
AMSS: I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic

I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Vožnju bi danas moglo da oteža promenljivo vreme, jer se tokom dana očekuju povremeni pljuskovi. Kolovozi bi mogli da budu mokri i klizavi. Automobili na ulazu u Srbiju iz Mađarske na graničnom prelazu Horgoš jutros čekaju oko pola sata, kao i na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo ka Severnoj Makedoniji, Kamioni na izlazu na Batrovcima ka Hrvatskoj čekaju oko sat vremena, a na Šidu oko dva. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

AMSS: I danas letnji saobraćajni špic, biće gužvi na putevima

AMSS: I danas letnji saobraćajni špic, biće gužvi na putevima

Serbian News Media pre 48 minuta
Letnji špic na putevima: Pojačan saobraćaj i pljuskovi mogu usporiti vozače, evo gde su gužve

Letnji špic na putevima: Pojačan saobraćaj i pljuskovi mogu usporiti vozače, evo gde su gužve

Euronews pre 1 sat
Na granicama zadržavanje od 30 minuta do 2 sata! Najnovije stanje na putevima, oglasio se AMSS: "Promenjivo vreme može dodatno…

Na granicama zadržavanje od 30 minuta do 2 sata! Najnovije stanje na putevima, oglasio se AMSS: "Promenjivo vreme može dodatno da oteža vožnju"

Blic pre 3 sata
Krećete na put? Evo šta vas danas očekuje na auto-putevima i graničnim prelazima

Krećete na put? Evo šta vas danas očekuje na auto-putevima i graničnim prelazima

Dnevnik pre 3 sata
AMSS: Vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme

AMSS: Vožnju danas može dodatno otežavati promenljivo vreme

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaPreševoMakedonijaHorgošBatrovciAMSSSeverna MakedonijaMađarskaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Da li je intervju u „Die Presse-u“ narušio Vučićev imidž u Evropi?

Da li je intervju u „Die Presse-u“ narušio Vučićev imidž u Evropi?

Danas pre 8 minuta
Sutra počinje štrajk grčkih carinika: Evo koliko će trajati i kako da izbegnete najveće gužve na putu do mora

Sutra počinje štrajk grčkih carinika: Evo koliko će trajati i kako da izbegnete najveće gužve na putu do mora

Blic pre 8 minuta
Šok kod Novog Sada! Dunav izbacio granatu iz Drugog svetskog rata

Šok kod Novog Sada! Dunav izbacio granatu iz Drugog svetskog rata

Blic pre 18 minuta
Na današnji dan 26. jul

Na današnji dan 26. jul

Serbian News Media pre 18 minuta
Slom stogodišnje tradicije: Čuveni nemački proizvođač čokolade "Confiserie Paulsen" pred bankrotom

Slom stogodišnje tradicije: Čuveni nemački proizvođač čokolade "Confiserie Paulsen" pred bankrotom

Blic pre 18 minuta