AMSS: I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic

I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Vožnju bi danas moglo da oteža promenljivo vreme, jer se tokom dana očekuju povremeni pljuskovi. Kolovozi bi mogli da budu mokri i klizavi. Automobili na ulazu u Srbiju iz Mađarske na graničnom prelazu Horgoš jutros čekaju oko pola sata, kao i na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo ka Severnoj Makedoniji, Kamioni na izlazu na Batrovcima ka Hrvatskoj čekaju oko sat vremena, a na Šidu oko dva. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za