Vlasti u provinciji Guangdong na jugu Kine evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hongsi (međunarodni naziv Noul), preneli su danas kineski mediji.

Evakuacija više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Noul u kineskoj provinciji Guangdong Foto. Tanjug/ Lu Hanxin/ Xinhua via AP Tajfun Noul, sa vetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je provinciju Guangdong rano ujutru 26. jula, a olujni front je nastavio kretanje prema severu postepeno slabeći. Kineski meteorolozi su najavili jaku kišu u provincijama Guangdong, Đangsi i Hunan. Tajfun Noul, 12. tajfun ove godine, stigao je do kopna kod grada Pinghaj, okrug Huidong,