Glamočić: U Srbiji se pojavila bolest boginja ovaca i koza

Insajder pre 10 minuta  |  Tanjug
Glamočić: U Srbiji se pojavila bolest boginja ovaca i koza

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja - boginje ovaca i koza koja je, kako je rekao, najverovatnije došla sa prostora Kosova i Metohije švercerskim kanalima.

Ilustracija Foto: Michael/ Unsplash "Došla je u Nosoljin u opštini Raška. Odmah smo imali dojavu da je tamo, analizirali i ekipe su bile. Nažalost jedini lek je ubijanje i ubili smo 67 ovaca i 60 jagnjadi", rekao je Glamočić za Tanjug. Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan nego Afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju. "Ne bi trebalo da prave veće ekonomske štete, prošle godine smo
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