MUP: Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije i uredniku „Informera“

Policija je danas uhapsila pedesetpetogodišnjeg S.S. iz okoline Kragujevca, zbog sumnje da je sa profila na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio "direktne pretnje smrću" predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Rotacija, foto: Insajder "Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, a u toku je dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom", saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.