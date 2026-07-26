MUP: Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije i uredniku "Informera"

Insajder pre 6 sati  |  FoNet
MUP: Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije i uredniku "Informera"

Policija je danas uhapsila pedesetpetogodišnjeg S.S. iz okoline Kragujevca, zbog sumnje da je sa profila na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio "direktne pretnje smrću" predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku "Informera" Draganu J. Vučićeviću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Rotacija, foto: Insajder "Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, a u toku je dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom", saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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