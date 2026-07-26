Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Rumunski lovac F-16 oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Rumunski lovac F-16 oborio je dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor te zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Bukureštu, a ovo je treći takav incident za nekoliko dana, prenela je agencija Rojters.

F-16 Foto: Srđan Ilić "Dron je oboren bezbedno, na udaljenosti od 12 kilometara od mesta Sulina, u nacionalnom vazdušnom prostoru, iznad teritorijalnih voda", navodi se u saopštenju Ministarstva. Rumunske vlasti saopštile su i juče da je oboren jedan koji je narušio vazdušni prostor te zemlje iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom. Sličan incident dogodio se i 24. jula, kada je bespilotna letelica neovlašćeno ušla u rumunski vazdušni prostor
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Nato članica digla lovce Opastnost došla iz Rusije! Napeta situacija na granici - odmah poleteli F-16

Nato članica digla lovce Opastnost došla iz Rusije! Napeta situacija na granici - odmah poleteli F-16

Kurir pre 8 minuta
Rumunija optužila Rusiju zbog novih upada dronova u njen vazdušni prostor

Rumunija optužila Rusiju zbog novih upada dronova u njen vazdušni prostor

NIN pre 3 minuta
Rumunija uperila prstom u Rusiju

Rumunija uperila prstom u Rusiju

B92 pre 3 minuta
Rumunija optužila Rusiju: Zbog novih upada dronova u njen vazdušni prostor

Rumunija optužila Rusiju: Zbog novih upada dronova u njen vazdušni prostor

Večernje novosti pre 13 minuta
Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora

Danas pre 2 sata
Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora, Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

Rumunski F-16 oborio ruski dron iznad Crnog mora, Bukurešt osudio povredu vazdušnog prostora

N1 Info pre 2 sata
Treća akcija u nekoliko dana: Rumunski lovac F-16 opet oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Treća akcija u nekoliko dana: Rumunski lovac F-16 opet oborio dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersDron

Svet, najnovije vesti »

Papa: Zaustavite napade na Bliskom istoku i ponovo otvorite prostor za dijalog

Papa: Zaustavite napade na Bliskom istoku i ponovo otvorite prostor za dijalog

Insajder pre 23 minuta
Berlin: Napad na Paradi ponosa – potencijalno teroristički Novo

Berlin: Napad na Paradi ponosa – potencijalno teroristički Novo

REUC pre 3 minuta
Napad na Paradi ponosa u Berlinu - potencijalno teroristički

Napad na Paradi ponosa u Berlinu - potencijalno teroristički

Beta pre 13 minuta
(Foto) Uhapšen Iranac (21) zbog napada u Berlinu, glavni osumnjičeni u bekstvu: Sumnja se da su islamski ekstremisti

(Foto) Uhapšen Iranac (21) zbog napada u Berlinu, glavni osumnjičeni u bekstvu: Sumnja se da su islamski ekstremisti

Newsmax Balkans pre 48 minuta
Nemački zvaničnici: Napad na Prajd u Berlinu udar na slobodu i otvoreno društvo

Nemački zvaničnici: Napad na Prajd u Berlinu udar na slobodu i otvoreno društvo

NIN pre 48 minuta