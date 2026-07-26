U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 34 stepena

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 34 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, s najnižom temperaturom od 8 do 17, a najvišom od 30 do 34 stepena.

Vremenska prognoza Foto: Tanjug/ RADE PRELIĆ Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji povremeno i jak vetar, južnih smerova. I u Beogradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije, dok je uveče
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