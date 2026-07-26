UNESCO uvrstio lokalitet Asuka-Fudživara u Japanu na Listu svetske baštine

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) danas je donela odluku da na Listu svetske baštine uvrsti grupu drevnih lokaliteta u japanskoj prefekturi Nara koji svedoče o stvaranju centralizovane japanske države čime je Japan dobio svoj 27. lokalitet na ovoj listi.

Asuka Foto: Tanjug/ Kyodo News via AP Odluka o lokalitetu "Asuka-Fudživara: arheološka nalazišta drevnih japanskih prestonica i povezani objekti" doneta je tokom zasedanja Komiteta za svetsku baštinu UNESCO održanom u Busanu, u Južnoj Koreji, prenosi agencija Kjodo. Ovi ostaci svedoče o procesu uspostavljanja centralizovane države koiji se odvijao u kontekstu bliskih veza sa Kinom i Korejskim poluostrvom. Kompleks Asuka-Fudživara obuhvata 19 arheoloških lokaliteta