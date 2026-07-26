Koja je razlika između letnjeg i zimskog Aranđelovdana: Sveštenik Ivan objasnio zašto imaju isti naziv

Kurir pre 20 minuta
Koja je razlika između letnjeg i zimskog Aranđelovdana: Sveštenik Ivan objasnio zašto imaju isti naziv

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Sabor svetog arhangela Gavrila i ostalih nebeskih sila, u narodu poznat kao letnji Aranđelovdan.

Međutim, narod poznaje i poslavu zimskog Aranđelovdana, koji se obeležava 21. novembra i vreme je da se ukaže na bitne crkvene razlike ova dva praznika koji vezuje ime Aranđelovdan. Postoje važne razlike između zimskog i letnjeg Aranđelovdana, kako po datumu, tako i po povodu i karakteru praznika. Zimski Aranđelovdan obeležava se 21. novembra, dok se letnji slavi 26. jula. Zimski Aranđelovdan posvećen je Svetom arhangelu Mihailu, i mada mnogi za njegovo ime vezuju
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