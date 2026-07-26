Kristijan stigao u Crikvenicu da se obračuna sa Carem?! Filip objavio tačnu lokaciju: Čekam te u 22:30 preko puta pumpe

Kristina Spalević i Filip Car održali su zajednički TikTok lajv, nakon što se on javno oglasio i stao u njenu odbranu.

Povod za reakciju bio je uznemirujući snimak na kojem Kristijan Golubović maltretira psa, ali i tvrdnje o nasilju koje je bivša rijaliti učesnica pretrpela. Tokom prenosa, gledaoci su počeli da pišu kako je Golubović navodno stigao u Filipov rodni grad sa namerom da se lično obračuna s njim, na šta je Car reagovao bez zadrške: - Ti znaš šta ja sve posedujem o njemu i da objavim, on može da se seli sa ovog kontinenta i da mu se naj*bem majke za svakog koga je vređao