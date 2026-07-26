Kristina Spalević se oglasila dok odlazi u policiju! Iznela teške optužbe na račun Kristijana: "Tukao je i nju i decu, nosim USB sa dokazima" (video)

Kurir pre 5 sati
Kristina Spalević se oglasila dok odlazi u policiju! Iznela teške optužbe na račun Kristijana: "Tukao je i nju i decu, nosim…

Kristina Spalević se večeras, kako tvrdi, uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na Instagramu je objavila video u kome kaže da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucene, u posed policije stigao je novi USB sa bitnim sadržajem. "Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i
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