Nestali posle havarije, satima ih nije bilo: Spasioci pronašli evropske turiste, ali se za jednim čovekom i dalje traga

Spasioci su u Indoneziji pronašli živih 11 turista iz Evrope i jednog meštanina, člana posade, koji su nestali nakon što se gliser kojim su putovali raspao i potonuo usled lošeg vremena kod ostrva Sulavesi.

Za 29-godišnjim kapetanom se i dalje traga, saopštile su danas vlasti. Gliser je u petak ujutru isplovio iz ronilačkog odmarališta u pokrajini Centralni Sulavesi ka luci Marisa u susednoj pokrajini Gorontalo. Potraga je pokrenuta tek u popodnevnim časovima i nastavljena je tokom noći. U gliseru se nalazilo petoro Holanđana, troje Nemaca, po jedan Čeh, Belgijanac i Francuskinja, kao i dva člana posade iz Indonezije. Timovi za potragu i spasavanje pretražuju područje