Nestali posle havarije, satima ih nije bilo: Spasioci pronašli evropske turiste, ali se za jednim čovekom i dalje traga

Kurir pre 4 minuta  |  Beta)
Nestali posle havarije, satima ih nije bilo: Spasioci pronašli evropske turiste, ali se za jednim čovekom i dalje traga

Spasioci su u Indoneziji pronašli živih 11 turista iz Evrope i jednog meštanina, člana posade, koji su nestali nakon što se gliser kojim su putovali raspao i potonuo usled lošeg vremena kod ostrva Sulavesi.

Za 29-godišnjim kapetanom se i dalje traga, saopštile su danas vlasti. Gliser je u petak ujutru isplovio iz ronilačkog odmarališta u pokrajini Centralni Sulavesi ka luci Marisa u susednoj pokrajini Gorontalo. Potraga je pokrenuta tek u popodnevnim časovima i nastavljena je tokom noći. U gliseru se nalazilo petoro Holanđana, troje Nemaca, po jedan Čeh, Belgijanac i Francuskinja, kao i dva člana posade iz Indonezije. Timovi za potragu i spasavanje pretražuju područje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Užas na egzotičnoj turističkoj destinaciji! Nestao turistički brod sa 11 Evropljana! Krenula hitna akcija potrage! (foto)

Užas na egzotičnoj turističkoj destinaciji! Nestao turistički brod sa 11 Evropljana! Krenula hitna akcija potrage! (foto)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČeškaIndonezija

Svet, najnovije vesti »

Nestali posle havarije, satima ih nije bilo: Spasioci pronašli evropske turiste, ali se za jednim čovekom i dalje traga

Nestali posle havarije, satima ih nije bilo: Spasioci pronašli evropske turiste, ali se za jednim čovekom i dalje traga

Kurir pre 4 minuta
Novo fascinantno otkriće naučnika: Istraživanjem i posmatranjem astronauta zaključili kako se ljudski mozak ponaša u svemiru…

Novo fascinantno otkriće naučnika: Istraživanjem i posmatranjem astronauta zaključili kako se ljudski mozak ponaša u svemiru

Kurir pre 1 sat
Užas na egzotičnoj turističkoj destinaciji! Nestao turistički brod sa 11 Evropljana! Krenula hitna akcija potrage! (foto)

Užas na egzotičnoj turističkoj destinaciji! Nestao turistički brod sa 11 Evropljana! Krenula hitna akcija potrage! (foto)

Kurir pre 2 sata
Evakuisano oko 90.000 ljudi: Požari u Madridu i Avili nisu pod kontrolom

Evakuisano oko 90.000 ljudi: Požari u Madridu i Avili nisu pod kontrolom

Politika pre 2 sata
Osmočlana porodica, među njima šestoro dece, pronađeni mrtvi: Sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Osmočlana porodica, među njima šestoro dece, pronađeni mrtvi: Sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Politika pre 4 sati