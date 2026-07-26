Novo fascinantno otkriće naučnika: Istraživanjem i posmatranjem astronauta zaključili kako se ljudski mozak ponaša u svemiru…

Čak i u bestežinskom stanju, ljudski mozak ostaje pod uticajem Zemljine gravitacije.

To je rezultat studije koju je sproveo tim Filipa Lefevra (Philippe Lefevre), profesora na Politehničkoj školi Univerziteta u Luvenu, objavljen u časopisu Džornal of neurosajens (The Journal of Neuroscience). Analizirajući kretanje astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici, istraživači pokazuju da nakon nekoliko meseci u svemiru, mozak nastavlja da integriše zakone gravitacije u kontrolu kretanja. Kao rezultat toga, astronauti imaju tendenciju da čvršće stežu