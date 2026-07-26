Ovo je doktorka iz BiH koja je poginula na Elbrusu! Osvojila je brojne vrhove širom sveta, objavljena su imena još četvoro nastradalih planinara! (foto/video)

Kurir pre 16 minuta  |  Avaz)
Ovo je doktorka iz BiH koja je poginula na Elbrusu! Osvojila je brojne vrhove širom sveta, objavljena su imena još četvoro…

Među stradalima na planinarenju na Elbrusuu Rusiji je i doktorka Meliha Čaušević iz Zenice.

Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja. Usled naglog pogoršanja vremena na Elbrusu alpinisti iz Zenice ostali su zarobljeni na visinama, a stradali su Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Na svu sreću uspeli su da prežive Haris Adilović i Kemal Vidimlić, tako što je jedan od dvojice povređenih uspeo da se spusti po pomoć. Čaušević je bila poznata u planinarskim krugovima po brojnim usponima i
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