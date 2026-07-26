Potpuna obustava saobraćaja! Zatvara se deonica puta zbog radova, vozači će morati obilaznim putem, novi režim važi do sutra ujutru

Zbog nastavka radova na pojačanom održavanju državnog puta Požega – Ivanjica, danas će biti uvedena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike, u mestu Latvica. - Obustava će trajati od nedelje u 8 časova do ponedeljka, 27. jula, u 6 časova, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza u punoj širini.

Radovi će se izvoditi na deonici od firme „Tis tekstil“ do hladnjače „Stanić“, a za to vreme saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saop[tili su nadležni. Dodaju da će gradilište biti propisno obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, odgovarajućom opremom i putokazima za bezbedno usmeravanje saobraćaja. Vozačima se savetuje da poštuju postavljenu signalizaciju, prilagode brzinu