Pronađena tela još troje planinara! Loše vreme i dalje otežava izvlačenje stradalih sa Elbrusa

Na planini Elbrus, na Kavkazu, danas su pronađena tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su bili deo sedmočlane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa te planine, saopštio je danas Istražni komitet Ruske Federacije. "Pronađena su tela još tri žrtve i njihova lokacija je poznata, ali još uvek nisu evakuisana zbog lošeg vremena", rekao je izvor za RIA Novosti. Grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno se penjala na Elbrus, bez