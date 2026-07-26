"Unuk je dobio ime po meni" Prvo oglašavanje Lee Kiš za Kurir nakon najlepših vesti! Voditeljka sija od sreće: To je naša tradicija

Sara Mia Jokić, ćerka Lee Kiš se porodila 24. jula i na svet donela dečaka kom su ponosni roditelji dali ime Leo.

Zbog toga smo pozvali Leu, koja nam je otkrila kako su mama i beba, ali i kako se ona oseća sada kada je dobila unuče. - Kao i svaka baka, bilo je tenzije, sad imam duplu brigu, ali sam presrećna. Dečak se rodio sa tri kilograma zdrav, malo je poranio, ali je sve bilo kako treba. Sara je dobro i sve je odlično prošlo - rekla je Lea kroz osmeh za Kurir. Ona nam je otkrila da je videla svog unuka, ali da i dalje ne mogu da procene na koga mali Leo liči. - To su