Veliko priznanje za srpski šah! FIDE uvrstio Srbiju među najbolje federacije sveta!

Kurir pre 49 minuta
Veliko priznanje za srpski šah! FIDE uvrstio Srbiju među najbolje federacije sveta!

FIDE je pokrenula novi program nagrađivanja kojim želi da oda priznanje najboljima u svetu šaha, a Srbija je dobila mesto među deset nominovanih federacija koje će se boriti za laskavo priznanje.

Društvo u kojem se našla Srbija najbolje govori o kakvom uspehu je reč. Pored naše zemlje, među kandidatima su i šahovske sile poput Kine, Indije, Uzbekistana, Italije, Kolumbije, Kenije, Gruzije, Kazahstana i Turske. "Ove nagrade su deo novog dvogodišnjeg programa kojim se odaje priznanje izuzetnim dostignućima, pojedincima, događajima, timovima, savezima i inicijativama širom globalne šahovske zajednice", saopštio je Šahovski savez Srbije. Nagrade će biti
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Veliko priznanje za srpski šah! FIDE uvrstio Srbiju među najbolje federacije sveta!

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