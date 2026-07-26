Veliko priznanje za srpski šah! FIDE uvrstio Srbiju među najbolje federacije sveta!

FIDE je pokrenula novi program nagrađivanja kojim želi da oda priznanje najboljima u svetu šaha, a Srbija je dobila mesto među deset nominovanih federacija koje će se boriti za laskavo priznanje.

Društvo u kojem se našla Srbija najbolje govori o kakvom uspehu je reč. Pored naše zemlje, među kandidatima su i šahovske sile poput Kine, Indije, Uzbekistana, Italije, Kolumbije, Kenije, Gruzije, Kazahstana i Turske. "Ove nagrade su deo novog dvogodišnjeg programa kojim se odaje priznanje izuzetnim dostignućima, pojedincima, događajima, timovima, savezima i inicijativama širom globalne šahovske zajednice", saopštio je Šahovski savez Srbije. Nagrade će biti