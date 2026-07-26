Snažan tajfun pogodio Kinu: Evakuisano više od 700.000 ljudi

Tajfun Noul, najjača oluja koja je ove godine pogodila Kinu, u nedelju je stigao do kopna u blizini grada Huizoua, u južnoj provinciji Guangdong.

Zbog snažnih vetrova i obilnih padavina vlasti su evakuisale više od 700.000 ljudi, prenosi državni list Global Times. Nacionalni meteorološki centar još je u subotu uveče izdao crveno upozorenje, što predstavlja najviši stepen uzbune u kineskom četvorostepenom sistemu. Zbog oluje je u provincijama Guangdong i Šendžen, kao i u Hong Kongu, otkazano više od 1.000 letova, dok je obustavljen saobraćaj na više od 190 prekograničnih linija brzih vozova. Vlada je za