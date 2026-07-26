Tužan kraj potrage na Elbrusu: Pronađena tela još troje alpinista iz BiH

Tela još troje poginulih alpinista iz BiH pronađena su na Elbrusu, ali još nisu evakuisana, saopšteno je iz regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije.

Ranije je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo da su sa Elbrusa evakuisana tela dvojice poginulih alpinista, dok je potraga za još troje bila obustavljena zbog lošeg vremena. Tada je navedeno da će akcija biti nastavljena u ponedeljak ujutru. Regionalna uprava Istražnog komiteta RF kasnije je saopštila da su spasioci ipak pronašli tela još troje nastradalih alpinista. "Pronađena su tela još troje poginulih, poznata je njihova lokacija, ali