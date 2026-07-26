"Unuk je dobio ime po meni": Lea Kiš postala baka, otkrila detalje ćerkinog porođaja

Mondo pre 4 sati  |  Dragana Tomašević
"Unuk je dobio ime po meni": Lea Kiš postala baka, otkrila detalje ćerkinog porođaja

Sara Mia Jokić, ćerka Lee Kiš se porodila 24. jula i na svet donela dečaka kom su ponosni roditelji dali ime Leo.

Njena majka Lea Kiš je otkrila kako se oseća sada kada je dobila unuče. - Kao i svaka baka, bilo je tenzije, sad imam duplu brigu, ali sam presrećna. Dečak se rodio sa tri kilograma zdrav, malo je poranio, ali je sve bilo kako treba. Sara je dobro i sve je odlično prošlo - rekla je Lea za Kurir. Voditeljka je otkrila da je videla svog unuka, ali da i dalje ne mogu da procene na koga mali Leo liči. - Već sam ga videla. Danas treba da dođu kući, pa se radujemo. I
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