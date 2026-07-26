Advokat za privredno pravo o podeli po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda: Granica gde prestaje tržišna ekonomija

"Logika kapitala za koju se deklarativno zalaže i naša država nalaže da se buduća jednokratna isplata građanima iz Akcionarskog fonda vrši u skladu sa brojem akcija.

Socijalna preraspodela ili izborna kampanja nalažu da se isplata vrši prema titularu bez obzira koliko on akcija ima. To je granica gde prestaje tržišna ekonomija", kaže advokat Goran Cvetković, specijalizovan za privredno pravo. On za portal N1 objašnjava šta je predviđeno Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu, čija je izmena sada najavljena kako bi se omogućila isplata po 6.000 dinara za sve punoletne građane Srbije, a ne samo akcionare fonda.