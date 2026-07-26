Češki premijer: Ekspo 2027 će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite

Češki premijer Andrej Babiš pohvalio je predstojeću specijalizovanu izložbu Ekspo (Expo) 2027 u Beogradu i pohvalio svoju vladu kako uspešno prodaje oružje Crnoj Gori i Srbiji.

On je pozvao Čehe da svakako odu u Beograd naredne godine jer će Ekspo, kako je rekao, biti prva liga. "Imaćemo sjajan paviljon. Ekspo 2027 u Srbiji će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite. Naš paviljon biće na sjajnom mestu. Srbi investiraju 1,2 milijarde evra, istovremeno grade novi fudbalski stadion gde će biti 52.000 mesta. Fantastična investicija na 200 hektara", nahvalio je Babiš Ekspo 2027 čiji teren je obišao tokom posete Beogradu u četvrtak.