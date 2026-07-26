Češki premijer: Ekspo 2027 će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite

N1 Info pre 49 minuta  |  Beta
Češki premijer: Ekspo 2027 će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite

Češki premijer Andrej Babiš pohvalio je predstojeću specijalizovanu izložbu Ekspo (Expo) 2027 u Beogradu i pohvalio svoju vladu kako uspešno prodaje oružje Crnoj Gori i Srbiji.

On je pozvao Čehe da svakako odu u Beograd naredne godine jer će Ekspo, kako je rekao, biti prva liga. "Imaćemo sjajan paviljon. Ekspo 2027 u Srbiji će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite. Naš paviljon biće na sjajnom mestu. Srbi investiraju 1,2 milijarde evra, istovremeno grade novi fudbalski stadion gde će biti 52.000 mesta. Fantastična investicija na 200 hektara", nahvalio je Babiš Ekspo 2027 čiji teren je obišao tokom posete Beogradu u četvrtak.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Beta pre 44 minuta
Češki premijer se pohvalio prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori, pozvao Čehe da idu u Beograd: Ekspo će biti prva liga“

Češki premijer se pohvalio prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori, pozvao Čehe da idu u Beograd: Ekspo će biti prva liga“

Danas pre 39 minuta
Češki premijer rekao da će EXPO 2027 biti prva liga i pohvalo se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će EXPO 2027 biti prva liga i pohvalo se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Serbian News Media pre 49 minuta
Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Radio sto plus pre 24 minuta
Češki premijer rekao da će "Ekspo 2027" biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će "Ekspo 2027" biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Radio 021 pre 49 minuta
Češki premijer rekao da će EXPO 2027 biti prva liga i pohvalo se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će EXPO 2027 biti prva liga i pohvalo se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Pravo u centar pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrna GoraČeškaEXPOEXPO 2027

Politika, najnovije vesti »

Češki premijer: Ekspo 2027 će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite

Češki premijer: Ekspo 2027 će biti prva liga, morate da odete tamo da to vidite

N1 Info pre 49 minuta
Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Češki premijer rekao da će Ekspo 2027 biti prva liga i pohvalio se prodajom oružja Srbiji i Crnoj Gori

Beta pre 44 minuta
Džimoti, neobični rakun koji je osvojio internet

Džimoti, neobični rakun koji je osvojio internet

BBC News pre 14 minuta
Idemo dalje: Vučić najavljuje predsedničke izbore za decembar 2026, a možda i za februar 2027.

Idemo dalje: Vučić najavljuje predsedničke izbore za decembar 2026, a možda i za februar 2027.

Vranje news pre 24 minuta
Vučić sebi pripisuje zasluge za privremeno ukidanje sankcija SAD, opozicija ga demantuje

Vučić sebi pripisuje zasluge za privremeno ukidanje sankcija SAD, opozicija ga demantuje

Vranje news pre 49 minuta