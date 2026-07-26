MUP: Uhapšen muškarac koji je na Fejsbuku pretio Vučiću i uredniku Informera

Policija je uhapsila S. S. (55) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, pretio smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista "Informer“ Draganu J. Vučićeviću. "Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži Fejsbuk objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru