Nezgoda na Zvezdari: Autobus se otkačio sa šlepera, pa udario u tramvaj - izbio i požar

N1 Info pre 8 sati  |  RTS
Nezgoda na Zvezdari: Autobus se otkačio sa šlepera, pa udario u tramvaj - izbio i požar

U Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda kada se autobus otkačio sa kamiona koji ga je šlepovao i udario u tramvaj, nezvanično saznaje N1.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila jutros oko 7.30 kod stare okretnice tramvaja, kod Kluza. Prema nezvaničnim saznanjima N1, kamion koji je šlepovao autobus privatnog prevoznika sa gvozdenom rudom otkačio se od kamiona i krenuo unazad. Tom prilikom je udario u tramvaj koji je bio na stajalištu. Nakon sudara izbio je požar, koji je ugašen brzom intervencijom vatrogasaca. Na terenu je bila i ekipa Hitne pomoći, ali za sada nema informacija o
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