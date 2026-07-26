RHMZ: Beograd, okolina, Srem i Šumadija na udaru kiše i retke pojave pljuskova s grmljavinom, pojačan vetar

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
RHMZ: Beograd, okolina, Srem i Šumadija na udaru kiše i retke pojave pljuskova s grmljavinom, pojačan vetar

Oblačnost koja na području Srema, Beograda i šire okoline, kao i Šumadije, mestimično uslovlјava kišu i retku pojavu plјuskova s grmlјavinom uz pojačan vetar, od 17 do 18 h premeštaće se ka južnom Banatu i Pomoravlјu, saopštio je RHMZ.

Nad glavni grad su se oko 17 h nadvili sivi oblaci i vetar se pojačao. U nekim delovima grada, poput Novog Beograda i Železnika, počela je da pada kiša. U ostalim krajevima, kako navodi RHMZ, biće uglavnom suvo, uz umereno naoblačenje. Za sutra RHMZ najavljuje promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku
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