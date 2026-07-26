U Raškoj potvrđene boginje ovaca i koza

Naslovi.ai pre 9 minuta
U Raškoj potvrđene boginje ovaca i koza

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je u selu Nosoljin otkriveno žarište nove zarazne bolesti životinja.

U selu Nosoljin u opštini Raška potvrđeno je prvo žarište boginja ovaca i koza u Srbiji, za koje se sumnja da je stiglo švercerskim kanalima sa prostora Kosova i Metohije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da su nadležne službe hitno reagovale i da je na pogođenom gazdinstvu izvršena eutanazija 67 ovaca i 60 jagnjadi kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Radio 021 Beta N1 Info Vreme RTV Telegraf

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